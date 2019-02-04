Пожарные трижды за два дня выезжали на горение мусора в жилых домах Нижнего Тагила

Так, 1 февраля на площади 2 кв. м. произошло возгорание мусора в подвале жилого дома на ВМЗ. На ул. Верхняя Черепанова в доме №15 из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар в подвале. В тушении огня принимали участие 3 единицы техники, виновное лицо не установлено.

Еще одно возгорание произошло по адресу ул. Пихтовая, 26, также горел мусор. На этот раз возгорание произошло в мусоросборнике на площади 3 кв. м. Причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем, размер ущерба и виновные лица устанавливаются.