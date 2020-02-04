25 лет на двоих: в Верхней Салде осуждены два наркосбытчика
Сегодня, 18:32ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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4 февраля Верхнесалдинский районный суд вынес приговор 38-летней женщине и 23-летнему мужчине, обвиняемым в попытке незаконного сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
По версии следствия, 30 марта 2019 года подсудимые приобрели в Нижнем Тагиле 0,26 грамм героина и сбыли его в Верхней и Нижней Салде. 10 апреля того же года их задержали сотрудники полиции при попытке сбыть 28 граммов героина.
Вину в совершении преступлений наркосбытчики признали частично. По решению суда, женщина проведет в колонии общего режима 15 лет и заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Мужчину приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 10 тысяч рублей.
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