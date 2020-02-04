25 лет на двоих: в Верхней Салде осуждены два наркосбытчика

По версии следствия, 30 марта 2019 года подсудимые приобрели в Нижнем Тагиле 0,26 грамм героина и сбыли его в Верхней и Нижней Салде. 10 апреля того же года их задержали сотрудники полиции при попытке сбыть 28 граммов героина.