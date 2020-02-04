В Екатеринбурге осудили двух мужчин за изнасилование и убийство девушки-инвалида
В Екатеринбурге областной суд вынес приговор двум жителям Верхотурья за изнасилование и убийство 24-летней девушки, сообщает E1.
Свердловский областной суд признал виновными Евгения Климова и Константина Михалькова в групповом изнасиловании, разбое и убийстве по сговору. Решение о лишении жизни было принято мужчинами, чтобы скрыть другие преступления.
В преддверии восьмого марта 2019 года, компания из двух молодых мужчин и девушки распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения Михальков и Климов начали домогаться до девушки, изнасиловали ее, а потом убили. Девушка является инвалидом.
За что вообще меня осудили, товарищ судья? Что за… [нецензурное слово]? Я не понял, — воскликнул после оглашения приговора Константин Михальков.
Евгений Климов во время заседания молчал.
По совокупности преступлений судья Андрей Юшманов приговорил Климова к 23 годам колонии особого режима, а его подельника Михалькова — на 21 год колонии особого режима.
Кроме того, осужденные выплатят 38 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на похороны для родной сестры убитой девушки и компенсацию морального вреда. С Климова суд взыскал 400 тысяч рублей 600 тысяч рублей — с Михалькова.