В Екатеринбурге осудили двух мужчин за изнасилование и убийство девушки-инвалида

Свердловский областной суд признал виновными Евгения Климова и Константина Михалькова в групповом изнасиловании, разбое и убийстве по сговору. Решение о лишении жизни было принято мужчинами, чтобы скрыть другие преступления.

В преддверии восьмого марта 2019 года, компания из двух молодых мужчин и девушки распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения Михальков и Климов начали домогаться до девушки, изнасиловали ее, а потом убили. Девушка является инвалидом.

За что вообще меня осудили, товарищ судья? Что за… [нецензурное слово]? Я не понял, — воскликнул после оглашения приговора Константин Михальков.

Евгений Климов во время заседания молчал.

По совокупности преступлений судья Андрей Юшманов приговорил Климова к 23 годам колонии особого режима, а его подельника Михалькова — на 21 год колонии особого режима.