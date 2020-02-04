В Екатеринбурге пенсионерку вынудили купить постельное белье за 54,5 тысячи рублей

80-летняя пенсионерка из Екатеринбурга приобрела постельное белье за 54,5 тысячи рублей. По ее словам, покупка была вынужденной, так как у нее забрали паспорт и не выпускали из офиса. Об этом изданию рассказал ее внук Влад.

15 января женщину и ее соседку пригласили в офис компании Sonno Bello для получения приза. На месте у нее отобрали паспорт и под психологическим давлением вынудили подписать договор.

Полная стоимость, согласно договору, — 79 600, но за личное посещение офиса великодушно была сделана скидка. Бабушка, испугавшись, подписала договор не читая. В помещении, где она находилась, было очень душно, при этом давали нюхать какую-то жидкость, от чего кружилась голова. Из этой комнаты не выпускали, закрыли дверь, рассказал внук пенсионерки.

С собой у Валентины Васильевны средств не оказалось, но сотрудники компании отвезли ее домой, взяли деньги и только потом вернули паспорт. О происшествии пенсионерка рассказала не сразу. Она сама написала претензию с требованием вернуть деньги, но получила отказ.

В связи с тем, что представители «ИП Сергеев» не имеют полномочий взять на себя риск случайной гибели имущества потребителя, принять ранее приобретенный товар не представляется возможным, говорится в ответе организации.