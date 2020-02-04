В Екатеринбурге задержали рецидивистов, подозреваемых в нападении на пенсионеров
Сегодня, 19:34ПроисшествияФото: УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге двое мужчин и женщина задержаны по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
27 января двое неизвестных в масках проникли в дом, где находилась 69-летняя пенсионерка и ее сожитель. Угрожая ножом, они отобрали у пожилой женщины серьги, а мужчину ранили в лицо.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины, а также 34-летняя женщина, которая предположительно исполняла роль наводчицы. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
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