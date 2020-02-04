В Екатеринбурге женщину будут судить за насилие над опекаемым ребенком

Женщина 1975 года рождения обвиняется в истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, заведомом оставлении без помощи в опасном состоянии, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По версии следствия, женщину в начале 2017 года назначили опекуном шестилетнего мальчика на возмездной основе. С ней был заключен договор о приемной семье. Ребенок проживал совместно с обвиняемой, ее супругом и детьми в Екатеринбурге. В силу возраста, а также нахождении в зависимости от приемной семьи, мальчик не мог оказать сопротивление, покинуть квартиру или обратиться за помощью.

В течение 1,5 лет женщина и ее супруг наносили побои ребенку за провинности. Мальчик регулярно подвергался физическому и психическому насилию. На теле ребенка были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины.

В конце июля 2018 года, за непослушание супруги вновь стали наказывать ребенка ударами ногами и руками в область головы и туловища. Ночью мальчику была причинена черепно-мозговая травма, после которой женщина не обратилась в медицинское учреждение, а также не оказала медицинской помощи в домашних условиях. От полученной травмы ребенок скончался на месте.

Женщина свою вину не признает. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд.