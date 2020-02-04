В Нижнем Тагиле турагентство отказалось возвращать деньги пенсионерке за путевку
В Нижнем Тагиле турагентство отказалось возвращать пенсионерке деньги за путевку, несмотря на смерть ее отца и потерю трудоспособности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась возврата средств для пенсионерки от туристического агентства «Люкс». Женщина планировала поездку и оплатила путевку, но потом попросила вернуть ей деньги в связи с внезапной кончиной отца и потерей трудоспособности. Туроператор вернул только 20% от потраченных средств.
В ходе проверки, прокуратура не нашла подтверждения, что средства, удержанные оператором, расходовались в рамках договора. Поэтому прокуратура подала иск в суд в интересах заявительницы.
Суд взыскал с турагентства и туроператора в пользу заявительницы уплаченные ею денежные средства в полном объеме, отмечают в свердловской прокуратуре.
Турагентство отказалось исполнять решение суда добровольно, поэтому средства взыскали судебные приставы.