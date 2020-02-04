За 10 лет в Свердловской области онкозаболеваемость выросла на 25%
Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области заболеваемость онкологией за последние 10 лет выросла на 25%, сообщает «Уральский меридиан».
Смертность от рака в Свердловской области каждый год растет на пять процентов, а заболеваемость в регионе выросла на 25% за последние 10 лет. Об этом рассказал главный врач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев на пресс-конференции.
В Екатеринбурге заболеваемость раком растет, но показатели смертности из-за онкологии уменьшаются. Когда удается выявить заболевание на начальной стадии, то в большинстве случаев лечение заканчивается успешно.
В свердловском онкодиспансере отмечают, что снизить смертность от рака удается благодаря новым методам терапии и ранней диагностике. В Екатеринбурге, в рамках диспенсеризации, развивают онкоскрининговые обследования. Особенное внимание уделяется пациентам старше 40 лет.
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