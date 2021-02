Энергетики прокомментировали отключение электричества в ГКБ № 40 в Екатеринбурге

ГКБ № 40 в Екатеринбурге была переведена на резервный источник питания во время отключения электроэнергии, сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург».

В 13.30 произошло нарушение в распределительной сети 10 кВ. Причиной стало повреждение кабеля электропередачи. Бригады «Россети Урал» — «Екатеринбург» прибыли на место происшествия. В зону отключения попали потребители в районе улиц Волгоградская — Белореченская. При этом социально значимые объекты, которые находились в зоне отключения, перешли на резервные источники снабжения электроэнергией. Диспетчер электросетевой компании связался с энергетиком больницы, который подтвердил, что автономные источники электроснабжения работают в штатном режиме, а угрозы для пациентов нет. В 14.08 электроснабжение было восстановлено. Все медицинские объекты Екатеринбурга, в которых проходят лечение больные COVID-19 во время пандемии неоднократно были протестированы на корректное переключение на резервные источники электроснабжения. Напомним, во время отключения электроэнергии в медучреждении сработала пожарная сигнализация, однако возгорания или задымления не произошло. На месте работают спасатели МЧС. В Екатеринбурге ГКБ № 40 осталась без электричества из-за короткого замыкания

