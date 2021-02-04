«Люди не меняются»: член уральской банды 90-х подозревается в ограблении инкассаторов

Ранее мужчина входил в банду братьев Коротковых, сообщает E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Группировка считается одной из самых «отмороженных» на Урале. За время существования банды ее участники убили свыше 20 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.