В Екатеринбурге в приюте для северных собак «HuskyEkb» массово заболели животные: у них начались кашель и диарея.

Пока мы не знаем, что это. Но собаки болеют, и болеют все! Нам остается только молиться, чтобы самая страшная зараза, такая как чума, обошла нас стороной, написали представители приюта на своей официальной странице в Instagram. Утром собак доставили в клиники, где у них взяли необходимые анализы и сделали рентген, сообщает 66.RU. На данный момент результаты анализов остаются неизвестными, но пяти животным уже назначили капельницы. По словам куратора приюта, заболевание не является бешенством.

