Стало известно наказание для участников избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Стали известны новые подробности избиения девочки на Вагонке в Нижнем Тагиле. Их рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил полковник Горелых, все участники избиения были установлены и задержаны полицейскими Нижнего Тагила. Чтобы не усугублять ситуацию, девочки принесли друг другу извинения и помирились. Но это вовсе не значит, что на этом и будет поставлена точка. За все, как гласит известная народная мудрость, в этой жизни приходится платить. Это ЧП не исключение. Всех драчунов представители МВД поставят на профилактический учет в службу ПДН, говорит глава пресс-службы. Валерий Горелых отметил, что сейчас решается вопрос о возбуждении административного делопроизводства в отношении законных представителей «шалунов» по статье 5.35 КаАП РФ. За нарушение им грозит штраф в размере 500 рублей. Потерпевшая девочка воспитывается бабушкой-опекуном. Как выяснилось, в неполной семье живет и её обидчик. Его воспитывает мама, без отца. После драки компания разошлась по домам Однако, сама жизнь покарала парня, поднявшего руку на представительницу прекрасного пола. Не дойдя до своего дома, он подвергся нападению и был избит. Теперь у него под глазом имеется фингал, добавил Валерий Горелых. На текущий момент, сотрудники полиции устанавливают в том числе и этого нападавшего. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия решения в СКР по Свердловской области. Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Абдулкадыров, лично выезжавший на место ЧП и контролирующий ход разбирательства, поручил провести еще и служебную проверку по данному инциденту. Подростки еще не отпущены домой. С ними работают сотрудники полиции. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что жертвой несовершеннолетних стала 13-летняя девочка, которая проходит обучения в седьмом классе школы № 61 на Вагонке. Причастным к нанесению телесных повреждений признали 14-летнюю школьницу из школы № 41 и 15-летнего молодого человека. Последний переехал в Дзержинский район в сентябре 2020 года. До этого проживал в пригороде, где уже состоял на учете в отделе ПДН. Кроме того, стражи порядка установили остальных участников инцидента, которые бездействовали при совершении правонарушения. Все они являются школьниками в возрасте от 12 до 14 лет. Отмечается, что сотрудники ПДН окажут необходимую помощь родителям несовершеннолетних, так как в ходе разговора с представителями подростков выяснился ряд семейных проблем, а также проблемы с успеваемостью в школах. Напомним, причиной нападения группы подростков на школьницу стала ссора. Группа несовершеннолетних завела во двор на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле школьницу и избила. Затем нападавшие оставили девочку лежать на снегу и скрылись. Полиция, следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту происшествия. Стала известна причина нападения подростков на школьницу в Нижнем Тагиле

