Стало известно наказание для участников избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Но это вовсе не значит, что на этом и будет поставлена точка. За все, как гласит известная народная мудрость, в этой жизни приходится платить. Это ЧП не исключение. Всех драчунов представители МВД поставят на профилактический учет в службу ПДН, говорит глава пресс-службы.