В Екатеринбурге из-за короткого замыкания отключилась подача электроэнергии в ГКБ № 40.

В городской клинической больнице № 40 столицы Урала отключилось электричество. Причиной этому послужило короткое замыкание на трансформаторной подстанции, пишет E1. Отмечается, что возгорания или задымления не произошло. На месте работают спасатели МЧС, так как в медицинском учреждении сработала противопожарная сигнализация. Пожарные ждут электриков, чтобы попасть в помещение подстанции. В медицинском учреждении сообщили, что работа отделений реанимации и операционных не прекращалась.

