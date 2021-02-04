В Нижнем Тагиле избившим школьницу подросткам грозит два уголовных дела

В Нижнем Тагиле избившим школьницу подросткам грозит два уголовных дела

Сегодня, 12:27ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета и прокуратуры начали проверки по факту избиения подростками несовершеннолетней школьницы.

Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил организована доследственная проверка по сообщениям в СМИ об избиении подростками несовершеннолетней девушки, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

При взаимодействии с полицейскими следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия. Действиям предположительно несовершеннолетних граждан, наносивших удары, будет дана правовая оценка. В СК рассматривают наличие признаков преступлений по статье 116 УК РФ (Побои) и статье 117 УК РФ (Истязание).

В пресс-службе СКР по Среднему Уралу напомнили, что уголовная ответственность в России предусмотрена для граждан, достигших 16-летнего возраста.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что ведомством также начата проверка инцидента. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, инцидент случился днем 3 февраля возле дома № 31А на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Толпа подростков руками и ногами избила девушку. Полиция установила личности участников. В школу для выяснения обстоятельств произошедшего направлены сотрудники ПДН.

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