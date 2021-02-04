В Нижнем Тагиле полицейские установили личности избивших школьницу подростков

Тагильские правоохранители определили участников инцидента, при котором во дворе дома № 31А на Ленинградском проспекте школьницу избили и бросили на снегу подростки.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал TagilCity.ru, что стражи порядка установили личности подростков и сотрудники ПДН выехали в школу, чтобы выяснить причины конфликта.
Полицейские выяснят подробности и причины происшествия. По итогам проверки сотрудники правоохранительных органов будут принимать обоснованное решение, рассказал Валерий Горелых.
По информации сотрудников МВД, пострадавшая является ученицей школы № 61 на улице Тимирязева, 109. Все участники происшествия также являются школьниками и учатся в шестых-восьмых классах в образовательных учреждениях Нижнего Тагила.
Напомним, ЧП случилось в Нижнем Тагиле днем 3 февраля. Толпа подростков во дворе на Вагонке избила девушку руками и ногами. Один раз жертва подростков смогла подняться, но от ударов по лицу снова упала. Затем нападавшие скрылись и оставили потерпевшую лежать на снегу.