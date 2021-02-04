В Нижнем Тагиле полицейские установили личности избивших школьницу подростков

Напомним, ЧП случилось в Нижнем Тагиле днем 3 февраля. Толпа подростков во дворе на Вагонке избила девушку руками и ногами. Один раз жертва подростков смогла подняться, но от ударов по лицу снова упала. Затем нападавшие скрылись и оставили потерпевшую лежать на снегу.