В Нижнем Тагиле толпа подростков избила девушку во дворе на Вагонке

В Нижнем Тагиле во дворе дома на Ленинградском проспекте толпа подростков избила девушку.

Происшествие случилось днем 3 февраля. Во дворе дома № 31А на Ленинградском проспекте толпа подростков избила девушку, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». На видеозаписи пострадавшая лежит на снегу и её запинывают ногами. Затем девушка поднялась, но ей нанесли еще несколько ударов руками в область головы и она снова упала. После падения нападавшие еще несколько раз ударили девушку ногами, а затем скрылись с места происшествия. Снимавшая происходящие на видео женщина кричала подросткам, чтобы они прекратили избиение и угрожала вызвать полицию, но это не возымело действия. По данному факту полицейскими из Нижнего Тагила будет проведена проверка, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» редакции подтвердили, что из-за инцидента будут проведены следственные действия. Отдел полиции № 17 начал проверку по факту происшествия. Будут устанавливаться и опрашиваться очевидцы, а также участники данного инцидента, пояснили TagilCity.ru в пресс-службе. Сотрудники полиции в разговоре с изданием отметили, что в подобных ситуациях следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о происшествии, а не снимать видео и передавать в СМИ. По происшествию возле дома № 31А на Ленинградском проспекте пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» просит помочь в установлении личностей подростков всех жителей района, кто обладает какими-либо данными. Тагильчане могут сообщить информацию по телефону отдела полиции 8 (3435) 97-68-02.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter