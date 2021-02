Во время пожара, который произошел в Нижнем Тагиле на улице Циолковского, погиб второклассник.

Днем ребенок вернулся со школы и находился дома один, сообщает АН «Между строк». В 16.00 в коридоре загорелась проводка. Из-за того, что второклассник был закутан в одеяло, он задохнулся. Напомним, возгорание произошло 3 февраля. В процессе операции пожарные спасли восемь жителей Нижнего Тагила. Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира

