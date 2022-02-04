Финансист из Нижнего Тагила купила несуществующие роллы за 40 тысяч

36-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы. Она пояснила, что увидела в соцсети рекламу от банка о подарке роллов. Тагильчанка ввела необходимые данные своей карты, в том числе и трехзначный СVV-код, а затем подтвердила операцию цифрами из пришедшего СМС-сообщения. После того, как потерпевшая поняла, что не может зайти в личный кабинет приложения банка, она обратилась в офис. С ее карты было выведено 40 тысяч рублей.