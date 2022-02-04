Финансист из Нижнего Тагила купила несуществующие роллы за 40 тысяч

Финансист из Нижнего Тагила купила несуществующие роллы за 40 тысяч
Финансист из Нижнего Тагила купила несуществующие роллы за 40 тысяч
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Тагильчанка, работающая на должности, связанной с финансовыми операциями, лишилась 40 тысяч рублей, заказав роллы по интернету.

Очередные заявления по поводу мошенничества зарегистрированы в полиции Нижнего Тагила.

36-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы. Она пояснила, что увидела в соцсети рекламу от банка о подарке роллов. Тагильчанка ввела необходимые данные своей карты, в том числе и трехзначный СVV-код, а затем подтвердила операцию цифрами из пришедшего СМС-сообщения. После того, как потерпевшая поняла, что не может зайти в личный кабинет приложения банка, она обратилась в офис. С ее карты было выведено 40 тысяч рублей.

Еще одну тагильчанку телефонные мошенники обманули на 300 тысяч рублей, она попалась на популярную уловку злоумышленников. 45-летней женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал об участившихся случаях мошенничества. Он пояснил, что необходимо перевести средства на «безопасный банковский счет». Затем с потерпевшей связалась лже-сотрудница финансовой организации и объяснила, какие операции необходимо для этого совершить, что и сделала доверчивая жертва, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 62-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась двух миллионов рублей, рассчитывая получить наследство в Тайланде от мужа, умершего 10 лет назад.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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