Финансист из Нижнего Тагила купила несуществующие роллы за 40 тысяч

Очередные заявления по поводу мошенничества зарегистрированы в полиции Нижнего Тагила.
36-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы. Она пояснила, что увидела в соцсети рекламу от банка о подарке роллов. Тагильчанка ввела необходимые данные своей карты, в том числе и трехзначный СVV-код, а затем подтвердила операцию цифрами из пришедшего СМС-сообщения. После того, как потерпевшая поняла, что не может зайти в личный кабинет приложения банка, она обратилась в офис. С ее карты было выведено 40 тысяч рублей.
Еще одну тагильчанку телефонные мошенники обманули на 300 тысяч рублей, она попалась на популярную уловку злоумышленников. 45-летней женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал об участившихся случаях мошенничества. Он пояснил, что необходимо перевести средства на «безопасный банковский счет». Затем с потерпевшей связалась лже-сотрудница финансовой организации и объяснила, какие операции необходимо для этого совершить, что и сделала доверчивая жертва, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, 62-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась двух миллионов рублей, рассчитывая получить наследство в Тайланде от мужа, умершего 10 лет назад.