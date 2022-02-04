Осужденный за убийство экс-сотрудник ФСБ будет отбывать наказание в ИК Нижнего Тагила

Экс-сотрудник ФСБ в Екатеринбурге осужден за убийство 39-летнего тюменца

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, обвиняемому в убийстве тюменца в ресторане Platinum. По предварительным данным, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии Нижнего Тагила.

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности признан виновным в убийстве жителя Тюмени Николая Нечаева. Преступление было совершено в ночь на 15 ноября 2020 года в ресторане Platinum. 39-летнего мужчину в ходе драки забили до смерти на глазах у его семьи. По словам жены погибшего, супруг пошел в туалет и дернул дверную ручку. Находившемуся в помещении посетителю это не понравилось, он вышел и ударил тюменца в лицо. После чего в драку вступили еще трое друзей злоумышленника. От полученных травм Николай Нечаев скончался. У него остались двое детей. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Его фигурантами стали двое бывших сотрудников ФСБ, 34-летний подполковник и 39-летний майор, сообщает 72.RU. Супруга погибшего тюменца журналистам рассказала, что один из них осужден. По приговору суда он получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Отбывать срок будет в Нижнем Тагиле, сообщила жена потерпевшего. Осужденный заявил о своем намерении обжаловать приговор. По закону у него на это есть 10 дней.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter