Осужденный за убийство экс-сотрудник ФСБ будет отбывать наказание в ИК Нижнего Тагила

Осужденный за убийство экс-сотрудник ФСБ будет отбывать наказание в ИК Нижнего Тагила
Осужденный за убийство экс-сотрудник ФСБ будет отбывать наказание в ИК Нижнего Тагила
Сегодня, 09:54ПроисшествияФото: 1MI

Экс-сотрудник ФСБ в Екатеринбурге осужден за убийство 39-летнего тюменца

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, обвиняемому в убийстве тюменца в ресторане Platinum. По предварительным данным, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии Нижнего Тагила.

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности признан виновным в убийстве жителя Тюмени Николая Нечаева.

Преступление было совершено в ночь на 15 ноября 2020 года в ресторане Platinum. 39-летнего мужчину в ходе драки забили до смерти на глазах у его семьи.

По словам жены погибшего, супруг пошел в туалет и дернул дверную ручку. Находившемуся в помещении посетителю это не понравилось, он вышел и ударил тюменца в лицо. После чего в драку вступили еще трое друзей злоумышленника. От полученных травм Николай Нечаев скончался. У него остались двое детей.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Его фигурантами стали двое бывших сотрудников ФСБ, 34-летний подполковник и 39-летний майор, сообщает 72.RU.

Супруга погибшего тюменца журналистам рассказала, что один из них осужден. По приговору суда он получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Отбывать срок будет в Нижнем Тагиле, сообщила жена потерпевшего.

Осужденный заявил о своем намерении обжаловать приговор. По закону у него на это есть 10 дней.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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