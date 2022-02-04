Водитель Mercedes под Екатеринбургом погиб в ДТП с участием двух грузовиков

Госавтоинспекторы по прибытии на место выяснили, что первый из них по неизвестной причине изменил траекторию движения и, выехав на встречную полосу, влетел в другой большегруз. А 34-летний водитель Sкода, который ехал за автомобилем Mercedes, не успел затормозить. Машина столкнулась с фурой.