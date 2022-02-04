Водитель Mercedes под Екатеринбургом погиб в ДТП с участием двух грузовиков

Водитель Mercedes под Екатеринбургом погиб в ДТП с участием двух грузовиков
Водитель Mercedes под Екатеринбургом погиб в ДТП с участием двух грузовиков
Сегодня, 09:14ПроисшествияФото: управление ГИБДД Свердловской области

На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП с участием фур погиб мужчина

Дорожная авария произошла вечером 3 февраля на трассе «Пермь — Екатеринбург». На 182 километре шоссе столкнулись два грузовых и легковой автомобили.

Сразу три машины столкнулись 3 февраля под Екатеринбургом. Автомобилем DAF управлял 52-летний водитель, за рулем Mercedes был 59-летний мужчина.

Госавтоинспекторы по прибытии на место выяснили, что первый из них по неизвестной причине изменил траекторию движения и, выехав на встречную полосу, влетел в другой большегруз. А 34-летний водитель Sкода, который ехал за автомобилем Mercedes, не успел затормозить. Машина столкнулась с фурой.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель Mercedes получил смертельные травмы. Люди в легковом автомобиле, в том числе 14-летний пассажир, не пострадали. Они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель большегруза DAF тоже остался жив.

Движение на автодороге восстановлено, сообщили в областном управлении ГИБДД. Проверка по факту ДТП продолжается.

Сюжеты:
Екатеринбург
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