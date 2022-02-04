Водитель Mercedes под Екатеринбургом погиб в ДТП с участием двух грузовиков

Сразу три машины столкнулись 3 февраля под Екатеринбургом. Автомобилем DAF управлял 52-летний водитель, за рулем Mercedes был 59-летний мужчина.
Госавтоинспекторы по прибытии на место выяснили, что первый из них по неизвестной причине изменил траекторию движения и, выехав на встречную полосу, влетел в другой большегруз. А 34-летний водитель Sкода, который ехал за автомобилем Mercedes, не успел затормозить. Машина столкнулась с фурой.
Водитель Mercedes получил смертельные травмы. Люди в легковом автомобиле, в том числе 14-летний пассажир, не пострадали. Они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель большегруза DAF тоже остался жив.
Движение на автодороге восстановлено, сообщили в областном управлении ГИБДД. Проверка по факту ДТП продолжается.