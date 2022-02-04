Жительницу Каменска-Уральского арестовали за убийство 9-месячного ребенка

Преступление было совершено 2 февраля. От многочисленных ранений в одном из домов Каменска-Уральского скончался 9-месячный ребенок. Об этом в полицию сообщила бабушка мальчика.
Подозрение в убийстве пало на 20-летнюю маму малыша. По версии следствия, именно она зарезала сына, а затем попыталась покончить с собой.
Горожанка связала свою судьбу с ранее судимым молодым мужчиной, скотником местного сельхозпредприятия. Однако в официальном браке они не состояли.
Возможной причиной произошедшего в правоохранительных органах видят ревность со стороны матери к любовнику. По решению суда эту девушку взяли под стражу. Расследованию уголовного дела продолжается, сообщили в областном УМВД.