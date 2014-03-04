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Тагильчанин поссорился с женой и пошел вскрывать машины: злоумышленник задержан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин поссорился с женой и пошел вскрывать машины: злоумышленник задержан

4 марта 2014, 11:50ПроисшествияЕвгения
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