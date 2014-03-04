Тагильчанин поссорился с женой и пошел вскрывать машины: злоумышленник задержан

Преследуя злоумышленника, мужчина по телефону информировал полицейских, в каком направлении движется. Благодаря этим сообщениям экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого у дома 22 по пр. Мира. При нем был пакет, в котором лежали 4 упаковки с туалетной водой, похищенные из автомашины.

Злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции № 16. Им оказался ранее трижды судимый за кражи из автотранспорта 26-летний житель Ленинского района. Оперативникам он пояснил, что накануне вечером поругался с женой, напился и пошел, куда глаза глядят. Свое плохое настроение выместил по-своему: вскрыл несколько машин, попавшихся на его пути этой ночью. Во всех случаях с помощью отвертки выдавливал заднее левое стекло и попадал в салон. Поживиться удалось только имуществом из последней машины. Владельцы восьми поврежденных автомашин уже обратились с заявлениями в полицию.

В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность еще к шести кражам из автомашин, совершенным в прошлом году. По всем фактам ранее возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.

До суда мужчина, задержанный по подозрению в совершении ряда преступлений, останется под подпиской о невыезде.