Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга посадили на 16 лет за организацию убийства пенсионерки

Соучастники экс-депутата Олега Кинева получили меньшие сроки. Худоногова приговорили к 15-ти годам заключения за убийство по найму. Гусеву, за подстрекательство и пособничество в убийстве, предстоит отсидеть в колонии 10 лет.

Напомним, в 2013 году Кинев незаконно заключил с доверчивой пенсионеркой договор дарения трехкомнатной квартиры и оформил его на своего сообщника.

Узнав о махинациях, женщина написала заявление в полицию и пожаловалась на депутата главе Екатеринбурга. Через месяц, в мае 2014 года, расчлененное тело пенсионерки нашли на мусорной свалке.

Неизвестно, возможно ли привлечение к ответственности мэра города Евгения Ройзмана.