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Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга посадили на 16 лет за организацию убийства пенсионерки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга посадили на 16 лет за организацию убийства пенсионерки

4 марта 2016, 09:35ПроисшествияТимофей Данилов
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