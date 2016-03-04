Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга посадили на 16 лет за организацию убийства пенсионерки
4 марта 2016, 09:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Генпрокуратура России согласна с обвинительным приговором.
Сюжеты: Екатеринбург
Соучастники экс-депутата Олега Кинева получили меньшие сроки. Худоногова приговорили к 15-ти годам заключения за убийство по найму. Гусеву, за подстрекательство и пособничество в убийстве, предстоит отсидеть в колонии 10 лет.
Напомним, в 2013 году Кинев незаконно заключил с доверчивой пенсионеркой договор дарения трехкомнатной квартиры и оформил его на своего сообщника.
Узнав о махинациях, женщина написала заявление в полицию и пожаловалась на депутата главе Екатеринбурга. Через месяц, в мае 2014 года, расчлененное тело пенсионерки нашли на мусорной свалке.
Неизвестно, возможно ли привлечение к ответственности мэра города Евгения Ройзмана.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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