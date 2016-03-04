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Екатеринбургский полицейский повесился из-за ссоры с женой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский полицейский повесился из-за ссоры с женой

4 марта 2016, 12:10Происшествия
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