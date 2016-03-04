Екатеринбургский полицейский повесился из-за ссоры с женой

Следователи опровергли первую версию, появившуюся в СМИ, о том, что полицейский наложил на себя руки из-за угрозы увольнения на работе.

Рядом с телом была найдена записка. Ее содержание дало основание следователям исключить криминал.

Погибший работал в органах 14 лет. Коллеги и руководство характеризуют его положительно. Говорят, что он был бесконфликтным и трудолюбивым. У майора остались жена и маленький ребенок.