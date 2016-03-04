В аптеке на Вагонке умер житель Нижнего Тагила
Второго марта в одной из аптек Вагонки стало плохо 40-летнему мужчине. К сожалению, действий со стороны врачей скорой помощи оказалось недостаточно, и мужчина умер.
Происшествие случилось под вечер в аптеке на проспекте Вагоностроителей. Персонал аптеки вызвал бригаду скорой помощи.
Причины смерти пока неизвестны. Мужчине 1975 года рождения стало плохо. Приехавшие медики констатировали смерть. Следственный комитет будет проводить проверку сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru.
Сотрудники аптеки от комментариев отказались:
Информация верная, но никаких комментариев мы давать не будем сказали они.
Очевидно, что мужчина пришел в аптеку не просто так, а, скорее всего, за лекарством. К сожалению, купить его он не успел.
Недавно в Нижнем Тагиле женщина умерла не до, а после оказания врачебной помощи. Ей стало плохо через сутки после выписки из больницы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru