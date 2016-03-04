В Екатеринбурге сотрудник похоронного бюро выманил у пенсионерки квартиру

Несчастья женщины, которая является ветераном труда, начались в апреле 2014 года, когда погиб её сын. В проведении похорон ей помогало похоронное бюро, один из сотрудников которого стал принимать в этом очень много участия.

Он стал практически каждый день приезжать к пожилой женщине и постепенно вошел к ней в доверие. В какой-то момент он убедил её подписать договор о дарении ему квартиры, пообещав ухаживать за ней. Женщина, считая его порядочным и честным человеком, согласилась.

После этого мужчина просто продал квартиру екатеринбурженки и купил себе новую, большей площади, оставив ветерана без крова. Кроме того, мошенник избил пенсионерку. Последняя обратилась в полицию.

Это дело взяло под личный контроль руководство прокуратуры Свердловской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту избиения ветерана труда. Параллельно идет доследственная проверка по факту мошенничества. От прокуратуры в суд подано заявление о признании недействительным договора о дарении квартиры. До завершения следствия запрещено совершать какие-либо регистрационные действия в отношении этой квартиры.