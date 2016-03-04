В Екатеринбурге взломщик банкомата пытался взорвать полицейских (ФОТО)

Накинув капюшон и закрыв лицо маской, злоумышленник начал ломом вскрывать терминал оплаты. После нескольких безуспешных попыток, отчаявшийся мужчина, бывший ЧОПовец, решил взломать ближайший банкомат.

В это время сработала сигнализация магазина. Прибывших на место происшествия полицейских и сотрудников ЧОПа ждал жаркий прием: взломщик начал кидать в их сторону коричневые пакеты с самодельной взрывчаткой.

К счастью, поражающих элементов внутри пакетов не было. Это позволило избежать жертв. Всего мужчина взял с собой на «дело» пять таких «бомб», три из которых успел использовать.

Сейчас злоумышленник находится в дежурной части. На все вопросы полицейских он отвечает молчанием. За покушение на кражу 42-летнему мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмы.