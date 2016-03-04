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В Нижнем Тагиле обнаружили боевой снаряд от авиационной пушки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле обнаружили боевой снаряд от авиационной пушки

4 марта 2016, 15:50ПроисшествияДенис Таратонов
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