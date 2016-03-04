В Нижнем Тагиле обнаружили боевой снаряд от авиационной пушки

Молодой человек сообщил в полицию о том, что нашел в заброшенном доме на улице Красногвардейская что-то, похожее на снаряд. Его звонок не остался без внимания, на указанный адрес немедленной выехали сотрудники полиции

На место выехали взрывотехник ОМОН и кинолог с собакой. В ходе тщательного осмотра ничего, кроме этого снаряда, обнаружено не было. Предположительно, снаряд от авиационной пушки 29 калибра.

Собака указала на наличие в снаряде взрывчатого вещества. Боеприпас был с особой осторожностью извлечен и отправлен на исследование, -- рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники отдела полиции №18 пытаются выяснить, как снаряд оказался в этом доме.

Тагильчане периодически находят в городе старые боеприпасы. Как правило, в них отсутствуют взрывчатые вещества и они не угрожают жизни людей. Последний такой случай произошел в декабре 2015 года, тогда слесарь нашел в подвале минометную мину.