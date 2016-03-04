В Нижнем Тагиле спасателям пришлось вытаскивать пса из очередного открытого люка (ФОТО)
4 марта 2016, 17:30Происшествия
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Бродячая собака не могла самостоятельно выбраться из западни: глубина колодца около 3 метров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы сообщили об инциденте в Центр защиты населения города. Спасатели вызволили собаку из плена при помощи специального оборудования.
А чтобы в следующий раз туда не упал случайный прохожий, открытый люк накрыли деревянным поддоном. Сейчас выясняется, какой управляющей компании этот колодец принадлежит.
Несколько недель назад тагильские спасатели уже доставали из открытого колодца собаку. Это случилось на Вагонке на улице Алтайская.
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