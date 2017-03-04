Двое детей и мать в Кировграде отравились угарным газом из-за нарушения эксплуатации газового оборудования

Девочек двух и тринадцати лет без сознания и женщину, которой тоже требовалась помощь, обнаружил глава семейства, вернувшись с работы, передает СК РФ по Свердловской области. Известно, что сейчас жизни жильцов квартиры ничего не угрожает.