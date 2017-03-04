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Двое детей и мать в Кировграде отравились угарным газом из-за нарушения эксплуатации газового оборудования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое детей и мать в Кировграде отравились угарным газом из-за нарушения эксплуатации газового оборудования

4 марта 2017, 09:45Происшествия
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