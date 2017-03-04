Смертельное ДТП произошло на автотрассе под Первоуральском (ФОТО)

Сегодня ночью на трассе между Первоуральском и Екатеринбургом попытка пешехода перебежать дорогу закончилась гибелью мужчины. В 2 часа ночи он перелез металлическое ограждение и решил пересечь трассу.

По шоссе двигался автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился 31-летний водитель с 12-летним стажем вождения. Пешехода в темноте он не заметил. От удара лобовое стекло рассыпалось на мелкие кусочки.

Мужчина, попавший под колеса иномарки, погиб на месте от полученных травм. Водитель и его жена, находившиеся в салоне машины, не пострадали. Личность погибшего устанавливается.

Фото: «Вечерние ведомости»