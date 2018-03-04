Банковский кассир из Туринска подозревается в хищении 11 млн рублей

В конце февраля в одном из банков Туринска после ревизии обнаружилась недостача 11 млн рублей.

1 марта стало известно о том, что кассир, которая проработала в организации 40 лет, купила билет на автобус из Туринска в Екатеринбург. Полиция связала эти события и объявила женщину в розыск.