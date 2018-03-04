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Банковский кассир из Туринска подозревается в хищении 11 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банковский кассир из Туринска подозревается в хищении 11 млн рублей

4 марта, 13:15Происшествия
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