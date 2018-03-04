Квартира и балкон сгорели в многоэтажке на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На месте пожара работали 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава. В квартире площадью 6 кв. м сгорели домашние вещи. С возгоранием удалось справиться за 20 минут. В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, сообщает АН «Между строк».