Пожар произошёл в одном из жилых домов на улице Днепровская в Нижнем Тагиле
4 марта, 11:45Происшествия
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В квартире 5-этажного дома в Нижнем Тагиле произошёл пожар. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут, пострадавших нет.
Сюжеты: Нижний Тагил
3 марта в 14:57 поступил сигнал о пожаре в квартире жилого дома на улице Днепровская.
Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в течение 5 минут, площадь пожара составила 15 кв. метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате пожара никто не пострадал.
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