Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе Реж - Екатеринбург

Авария произошла в вечернее время на 70-м километре трассы. Водитель автомобиля Opel Meriva выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Opel Astra.

Травмы получили пассажир первой машины, а также водитель Opel Astra и 14-летний ребенок, находившийся в этом автомобиле. Совершивший выезд на встречную полосу автомобилист не пострадал, информирует Е1.