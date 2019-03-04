Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе Реж - Екатеринбург
Сегодня, 08:44ПроисшествияФото: Е1.ru
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3 марта на трассе Реж - Екатеринбург произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла в вечернее время на 70-м километре трассы. Водитель автомобиля Opel Meriva выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Opel Astra.
Травмы получили пассажир первой машины, а также водитель Opel Astra и 14-летний ребенок, находившийся в этом автомобиле. Совершивший выезд на встречную полосу автомобилист не пострадал, информирует Е1.
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