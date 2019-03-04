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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе Реж - Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе Реж - Екатеринбург

Сегодня, 08:44ПроисшествияФото: Е1.ru
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