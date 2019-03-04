Мужчина пострадал в результате пожара в доме на улице Газетная в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:29ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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3 марта ночью в квартире дома №38 на улице Газетная в Нижнем Тагиле произошел пожар, в результате которого хозяин квартиры получил отравление продуктами горения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 00.28 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Газетная. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, горели домашние вещи. В тушении огня принимали участие 8 огнеборцев на 3-х единицах техники. Тушение пожара завершено в течение 5 минут. В результате инцидента пострадал мужчина 1973 года рождения. У него диагностировано отравление продуктами горения.
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Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Известно, что мужчина проживает один, злоупотребляет алкоголем. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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