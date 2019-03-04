Появившиеся сведения об избиении матери и ребенка будут проверены СКР Екатеринбурга
Сегодня, 20:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Информацию об избиении группой подростков ребенка и его матери проверят органы СКР Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
4 марта в СМИ появилась информация об избиении женщины и ее несовершеннолетнего ребенка. По версии отца пострадавшего ребенка, нападение совершили шестеро подростков.
СУ СКР РФ по Свердловской области сообщает, что информация, размещенная в информационных изданиях, будет проверена.
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