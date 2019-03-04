Решил побороться: житель Первоуральска осужден за причинение смерти по неосторожности
Сегодня, 20:39ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель Первоуральска приговорён к восьми месяцам колонии за причинение смерти по неосторожности. Он решил помериться силой с приятелем.
Мужчина распивал спиртные напитки со своим приятелем. Во время застолья мужчины решили помериться силой. В ходе борьбы подсудимый толкнул соперника и упал на него, в результате чего мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы ребер, после чего умер.
Суд приговорил обвиняемого к восьми месяцам колонии, мужчина признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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