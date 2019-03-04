Решил побороться: житель Первоуральска осужден за причинение смерти по неосторожности

Мужчина распивал спиртные напитки со своим приятелем. Во время застолья мужчины решили помериться силой. В ходе борьбы подсудимый толкнул соперника и упал на него, в результате чего мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы ребер, после чего умер.