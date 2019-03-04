Шестеро подростков избили женщину с ребенком в центре Екатеринбурга
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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2 марта в дневные часы в Екатеринбурге подростки избили женщину с малолетним ребенком. Написано заявление в полицию.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению отца ребенка, нападение произошло в 14 часов в центре Екатеринбурга на улице Пер. Красный близ дома №8. На его супругу и ребенка напала компания подростков из шести человек. Несовершеннолетние были с ранцами, а в руках у них были бутылки с водкой. На вид ребятам 15-16 лет.
Молодые люди вступили с женщиной в словесный конфликт, уронили ее и ребенка на асфальт и начали ногами наносить удары по голове, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
Ребенок сейчас находится в медучреждении, его состояние оценивается как «тяжелое».
Отец ребенка сообщает, что во время избиения на крики женщины никто из прохожих не отреагировал. Потерпевшие написали заявление в полицию. Женщина запомнила нападавших и описала их приметы.
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