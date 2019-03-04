Шестеро подростков избили женщину с ребенком в центре Екатеринбурга

По сообщению отца ребенка, нападение произошло в 14 часов в центре Екатеринбурга на улице Пер. Красный близ дома №8. На его супругу и ребенка напала компания подростков из шести человек. Несовершеннолетние были с ранцами, а в руках у них были бутылки с водкой. На вид ребятам 15-16 лет.

Молодые люди вступили с женщиной в словесный конфликт, уронили ее и ребенка на асфальт и начали ногами наносить удары по голове, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».

Ребенок сейчас находится в медучреждении, его состояние оценивается как «тяжелое».