Напомним, что мужчина ударил девушку, находящуюся на седьмом месяце беременности. В автобусе девушка заняла его место, она пояснила мужчине, что ее место по билету тоже было занято, и попросила его сесть на свободное. Когда девушка выходила из автобуса, мужчина несколько раз пнул ее ногами. Она обратилась в больницу, а затем в полицию.