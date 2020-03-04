Найден избивший беременную девушку в автобусе Нижний Тагил — Нижняя Салда
Вчера, 23:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полицейские установили личность мужчины, который 17 февраля несколько раз ударил беременную девушку в автобусе Нижний Тагил — Нижняя Салда, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что пассажиром автобуса оказался 62-летний житель Нижней Салды, который находится на больничном из-за тяжелого заболевания. Валерий Горелых предположил, что именно заболевание могло стать причиной агрессивного поведения мужчины.
Напомним, что мужчина ударил девушку, находящуюся на седьмом месяце беременности. В автобусе девушка заняла его место, она пояснила мужчине, что ее место по билету тоже было занято, и попросила его сесть на свободное. Когда девушка выходила из автобуса, мужчина несколько раз пнул ее ногами. Она обратилась в больницу, а затем в полицию.
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