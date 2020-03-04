Сотрудники Уральской таможни пресекли незаконный вывоз лесоматериалов в Азербайджан
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Сотрудники таможни выявили и пресекли попытку нелегального вывоза лесоматериала с территории Свердловской области в Азербайджан, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Экспортеры указали в декларации недостоверную информацию о товаре. Полная стоимость партии составила свыше двух миллионов рублей.
Пиломатериал планировалось вывезти контрагенту, зарегистрированному в Республике Азербайджан.
По факту контрабанды стратегически важных ресурсов Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело. Все лесоматериалы изъяты.
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