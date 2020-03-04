В Екатеринбурге водитель такси «Везет» осужден за убийство пассажира отверткой

Неофициально трудоустроенный в такси «Везет» водитель подвез 29-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. У мужчин возникли разногласия из-за оплаты за проезд. Когда пассажир вышел из машины, водитель подбежал к нему и ударил его в грудь и в голову отверткой. Мужчина скончался на месте. Осужденный утверждал, что случайно ударил пассажира, однако свидетели происшествия утверждали обратное.