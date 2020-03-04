В Екатеринбурге водитель такси «Везет» осужден за убийство пассажира отверткой
Сегодня, 20:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на восемь лет осудили таксиста, убившего отвёрткой пассажира, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Неофициально трудоустроенный в такси «Везет» водитель подвез 29-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. У мужчин возникли разногласия из-за оплаты за проезд. Когда пассажир вышел из машины, водитель подбежал к нему и ударил его в грудь и в голову отверткой. Мужчина скончался на месте. Осужденный утверждал, что случайно ударил пассажира, однако свидетели происшествия утверждали обратное.
Гособвинение по делу представлял прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Он просил назначить подсудимому девять лет колонии.
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