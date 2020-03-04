В Москве задержан уроженец Нижнего Тагила с лопатой для «закладок»

24-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Он признался, что употребил амфетамин.

Во время досмотра в рюкзаке задержанного была обнаружена лопата. По словам молодого человека, она ему нужна для того, чтобы делать в лесном массиве «закладки». Поиски в лесу не принесли результата.

В ходе обыска по месту проживания гражданина были обнаружены и изъяты таблетки МДМА в количестве 99 штук, амфетамин массой 27,25 грамм и мефедрон — 37,28 грасс. Задержанный рассказал, что вещества приобрел для личного употребления, а также продаже через размещение «закладок».