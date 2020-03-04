В Нижем Тагиле на Вагонке из-за аварии без воды остались школы, садик и жилые дома

По информации замглавы администрации района Дмитрия Камешкова, без горячей воды и отопления остались 36 жилых домов, детский сад, две школы и дом ребенка. Занятия в образовательных учреждениях не прекращались, так как на улице стоит плюсовая температура, и здания остыть не успели.