В Нижем Тагиле на Вагонке из-за аварии без воды остались школы, садик и жилые дома
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: ТК «Телекон»
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Утром 4 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила возле дома № 44а на улице Зари произошла коммунальная авария — лопнула труба диаметром 400 миллиметров, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации замглавы администрации района Дмитрия Камешкова, без горячей воды и отопления остались 36 жилых домов, детский сад, две школы и дом ребенка. Занятия в образовательных учреждениях не прекращались, так как на улице стоит плюсовая температура, и здания остыть не успели.
На месте работают специалисты компании «Горэнерго-НТ», которая обслуживает данный участок. Все ремонтные работы планируется завершить к восьми часам вечера. Причиной аварии стало ветхое состояние инженерных сетей.
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