В Нижнем Тагиле арестован мужчина, пришедший в магазин с гранатой в руке

Инцидент произошел 29 февраля. Как пояснил сам задержанный, гранату он нашел вместе с приятелем при ремонте помещения на территории спорткомплекса на улице Металлургов. Сначала они выбросили находку, распили алкоголь и разошлись. Однако после этого мужчина ее подобрал.

По его утверждению, он хотел сдать гранату полиции и даже вызвал наряд, но не дождался и пошел в магазин, так как хотел курить. После выхода из торговой точки мужчина был задержан.

Как рассказала старший помощник прокурора Тагилстроевского района Светлана Петрова, по заключению эксперта изъятый предмет является ручной боевой гранатой Ф1.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Также установлено, что мужчина имеет пять судимостей, последняя из которых не погашена.