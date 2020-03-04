В Нижнем Тагиле бездомный украл из салона оптики 28 оправ для очков

В январе 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, проник через витрину в магазин «Очки», находящийся в ТЦ «Тагилстроевский» по улице Металлургов. Оттуда он похитил 28 оправ на общую сумму 14 тысяч рублей. Позже украденное ему удалось продать.