В Нижнем Тагиле бездомный украл из салона оптики 28 оправ для очков
Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 61-летний мужчина без определенного места жительства, который обвиняется в краже 28 оправ для очков из салона оптики, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В январе 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, проник через витрину в магазин «Очки», находящийся в ТЦ «Тагилстроевский» по улице Металлургов. Оттуда он похитил 28 оправ на общую сумму 14 тысяч рублей. Позже украденное ему удалось продать.
По информации прокуратуры, раньше мужчина уже отбывал наказание за имущественные преступления. Материалы уголовного дела по статье «Кража» переданы в суд.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей