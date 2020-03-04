В Тагиле из-за стычки водителей трамвая и автобуса движение остановилось на 40 минут
Сегодня, 10:19ПроисшествияФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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Сегодня, 4 марта, в Нижнем Тагиле на Гальянке на сорок минут остановилось трамвайное движение из-за ссоры одного из водителей с коллегой из автобуса. Они пересеклись на Уральском проспекте, на остановке «Уральский клинический центр», и по словам очевидцев, более получаса выясняли отношения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причина конфликта неизвестна. Как сообщили в пресс-службе тагильского ГИБДД, факт ДТП у них не зафиксирован.
Мы 40 минут стояли. Уже поехали, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».
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Инцидент произошёл около 9 утра.
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