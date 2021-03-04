ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области гражданина России, который готовил теракт на объекте энергетики.

Мужчина планировал совершить преступление «по мотивам ненависти к действующей власти». Также задержанный вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Дома у террориста было обнаружено самодельное взрывное устройство и инструкции по его изготовлению. Также сотрудники ФСБ нашли компоненты для синтезирования взрывчатых веществ и материалы оскорбительного содержания в отношении российской власти.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в ноябре 2020 года террорист через соцсети обещал устроить расправу «как в Керчи» и утроить расстрел на одном из вокзалов Свердловской области. Позже он был задержан полицейскими в Московской области и отправлен в СИЗО.

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