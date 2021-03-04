На дорасследование направлено дело об убийстве юноши ударом уральского боксера

Напомним, трагедия произошла летом 2018 года. Андрей Михайлец стал свидетелем конфликта своего приятеля и отца с местными боксерами. В ссоре молодой человек не участвовал, пытался успокоить конфликтующих. В какой-то момент к Андрею подошел Евгений Верещагин и ударил его по лицу. В результате молодой человек скончался. Дважды суд присяжных заседателей оправдывал обвиняемого Верещагина, но прокуратура в третий раз обжаловала приговор.