На дорасследование направлено дело об убийстве юноши ударом уральского боксера

На дорасследование направлено дело об убийстве юноши ударом уральского боксера

Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Дело спортсмена Евгения Верещагина отправлено на дорасследование судьей. Защитник семьи погибшего Андрея Михайлеца считает, что обвиняемый может избежать ответственности.

Адвокат семьи погибшего уральца Евгения Кротова рассказала, что во время экспертизы были найдены новые повреждения.

Согласно последней экспертизе, объем обвинения изменился. Суд направил в связи с этим дело на дорасследование, говорит Кротова.

Сторона защиты считает, что ей не дали задать необходимые вопросы об экспертизе. По мнению адвоката, специалисты не установили, что смерть наступила от удара затылком. Однако было выявлено кровоизлияние в желудочки головного мозга.

Возвращение дела прокурора только затянет процесс. Если дело переквалифицируют на менее тяжкую статью, то подсудимый уйдет от ответственности, считает Евгений Кротова.

Защитник добавила, что инициатива дорасследования принадлежала судье. Семья намерена оспорить такое решение.

Напомним, трагедия произошла летом 2018 года. Андрей Михайлец стал свидетелем конфликта своего приятеля и отца с местными боксерами. В ссоре молодой человек не участвовал, пытался успокоить конфликтующих. В какой-то момент к Андрею подошел Евгений Верещагин и ударил его по лицу. В результате молодой человек скончался. Дважды суд присяжных заседателей оправдывал обвиняемого Верещагина, но прокуратура в третий раз обжаловала приговор.

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