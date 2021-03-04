«Ножками дойдешь»: школьница пожаловалась на кондуктора трамвая в Нижнем Тагиле

На не давшую выйти дочери на нужной остановке кондуктора пожаловалась мать девочки в Нижнем Тагиле. Женщина утверждает, что несовершеннолетнюю не выпустили из вагона из-за неоплаченного проезда и девочке пришлось идти пешком с другой остановки.

2 марта в вечернее время 12-летняя девочка села в трамвай маршрута № 10 в Нижнем Тагиле. Она рассказала маме, что на нужной остановке кондуктор не дала ей выйти и потребовала оплатить проезд. Моя дочь сообщила кондуктору, что это её остановка. Однако женщина не выпустила её из вагона и сказала: «ножками дойдешь», сообщает слова матери группа «Вконтакте» «Черный список Тагила». Пока школьница оплачивала проезд, двери закрылись. Девочка заплакала и затем рассказала матери, что кондуктор в унизительной форме её спросила: «Чего ревешь, маленькая?». Женщина жалуется, что её дочь подвергли опасности. 12-летней пришлось идти пешком с двумя рюкзаками и скрипкой в темное время суток. Фото: группа «Вконтакте» «Черный список Тагила» В МУП «Тагильский трамвай» прокомментировали ситуацию. В организации сообщили, что в связи с обращением была организована проверка. С кондуктора взяли объяснение, после которого выяснились подробности инцидента. Кондуктор обилечивала девочку при подъезде вагона к остановочному пункту Лицей, сдала сдачу со 100 рублей и в этот момент у девочки упали на пол её вещи (рюкзак, портфель). Девочка замешкалась, и пока собирала вещи, двери у вагона закрылись и вагон уехал с остановки, говорится в ответе «Тагильского трамвая». Только после того, как транспорт уехал с остановки, девочка сообщила, что проехала нужную остановку. Водитель не могла прекратить движение, так как за это ей грозит административная ответственность по статье 11.33 КОАП РФ (Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). За это предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Кроме того, не было угрозы жизни и здоровью пассажира. Поэтому кондуктор не остановила вагон. В ответе отметили, что кондуктор могла неправильно подобрать слова, пытаясь успокоить ребенка. В связи с этим, с женщиной будет проведена профилактическая беседа о культуре общения с детьми.

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